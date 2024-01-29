Роднина назвала ожидаемым решение CAS дисквалифицировать Валиеву

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина в понедельник, 29 января, заявила, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о признании российской фигуристки Камилы Валиевой виновной в нарушении антидопинговых правил не стало неожиданностью.

«Абсолютно ожидаемо. Увы, я не ждала другого решения», — поделилась она с «Известиями» и «Спорт-Экспрессом».

По словам Родниной, она не знает, вернется ли Валиева в спорт по окончании периода дисквалификации.

«Это вопрос к ней. Любой спортсмен, который хочет доказать свою позицию, наверное, захочет это сделать», — отметила трехкратная олимпийская чемпионка.

Депутат Госдумы указала, что не знает, какие обстоятельства учитывались при вынесении решения. Всё, что ей известно, — это то, что в пробе спортсменки обнаружили запрещенный препарат. Роднина также прокомментировала возможное лишение сборной России олимпийского золота в командном турнире на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Она подчеркнула, что можно иметь разные мнения по этому поводу, но важен финальный результат.

«Я, наверное, жесткий человек. Но есть результат. Что мы считаем — это разные вещи, но результат есть результат», — подытожила спортсменка.

Ранее в этот день Валиеву признали виновной в нарушении антидопинговых правил. Спортсменку дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Комиссия CAS не нашла оснований снижать срок дисквалификации и пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что нарушила антидопинговые правила неумышленно.

Валиева оказалась в центре допинг-скандала из-за теста, проведенного в рамках Олимпиады в Пекине в 2022 году. Одна из лабораторий Всемирного антидопингового агентства (WADA) нашла в крови у спортсменки триметазидин. На время ее отстранили от соревнований, однако впоследствии решение было оспорено, и она смогла выступать на соревнованиях.

В ходе первых слушаний CAS допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Так как дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

В начале 2023 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение аннулировать результаты Валиевой на предолимпийском чемпионате России 2022 года, на котором она заняла первое место. Других санкций против нее не применялось. Впоследствии CAS зарегистрировал апелляции Международного союза конькобежцев (ISU) и WADA по данному делу. В данном вопросе спортсменку также поддержал Международный олимпийский комитет, сообщив, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, но не несет за это никакой вины.

10 ноября 2023 года в CAS завершились слушания по делу Валиевой. В суде заявили, что огласят арбитражное решение до января 2024-го.