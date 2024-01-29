В России запатентовали «четверку» с дизайном в стиле Tesla

В России запатентовали дизайн автомобиля, который внешне похож на ВАЗ-2104 и электрический пикап Tesla Cybertruck, обратил внимание 29 января Telegram-канал «Автопоток». Заявка на оформление авторских прав была подана 3 ноября прошлого года и опубликована 26 января текущего в открытой базе Роспатента.

Патентообладателем указано частное лицо из Курска. В заявке указано, что транспортное средство является электромобилем. На изображениях приведен автомобиль в кузове универсал с острыми гранями элементов экстерьера. Подробностей о проекте нет.

Презентация серийной версии электрического пикапа Tesla Cybertruck состоялась в США 30 ноября прошлого года. Глава компании Илон Маск передал клиентам первые автомобили, сообщал телеканал CNBC.

В тот же день в дилерском центре Moscow Tesla Club рассказали «Газете.Ru», что пикап Cybertruck в России будет стоить более 12 млн рублей с учетом доставки и оформления.

29 января «Ведомости» сообщали, что в 2024 году в России планируется ввести в эксплуатацию 4643 электрозарядные станции (ЭЗС) для электромобилей. Из них 1437 зарядных станций будут быстрыми (мощность составляет 50 и более киловатт).