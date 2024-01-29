Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года
Политика
Статус обновлен: Путин зарегистрирован кандидатом в президенты России
Спорт
Валиеву дисквалифицировали на четыре года за допинг
Общество
Совет ГД рассмотрит законопроект о запрете «наливаек» во втором чтении 31 января
Экономика
Экономист спрогнозировал курс доллара в феврале
Мир
В КНДР назвали захват нефтяных танкеров достойным наказанием для США
Мир
Глава МИД Венгрии напомнил Украине о предложении по мирным переговорам
Мир
Фермеры частично заблокировали тракторами крупнейший порт ФРГ
Мир
Украинский генерал назвал процент подготовленных за границей бойцов ВСУ
Общество
ФНС попросили проверить Тлиашинову на использование схем ухода от налогов Блиновской
Мир
В Греции назвали изменой опустошение складов армии ради Украины
Мир
Политолог Вароли обвинил Байдена в гибели солдат на ближневосточной базе США
Недвижимость
Число квартир в новостройках внутри Бульварного кольца Москвы выросло в два раза
Армия
Штурмовики группировки войск «Восток» захватили шесть опорных пунктов ВСУ
Мир
Полиция Испании раскрыла преступную сеть по продаже тел университетам в Валенсии

В России запатентовали «четверку» с дизайном в стиле Tesla

0
Фото: Роспатент
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России запатентовали дизайн автомобиля, который внешне похож на ВАЗ-2104 и электрический пикап Tesla Cybertruck, обратил внимание 29 января Telegram-канал «Автопоток». Заявка на оформление авторских прав была подана 3 ноября прошлого года и опубликована 26 января текущего в открытой базе Роспатента.

Патентообладателем указано частное лицо из Курска. В заявке указано, что транспортное средство является электромобилем. На изображениях приведен автомобиль в кузове универсал с острыми гранями элементов экстерьера. Подробностей о проекте нет.

Презентация серийной версии электрического пикапа Tesla Cybertruck состоялась в США 30 ноября прошлого года. Глава компании Илон Маск передал клиентам первые автомобили, сообщал телеканал CNBC.

В тот же день в дилерском центре Moscow Tesla Club рассказали «Газете.Ru», что пикап Cybertruck в России будет стоить более 12 млн рублей с учетом доставки и оформления.

Узбекистан обогнал Россию по продажам электромобилей

29 января «Ведомости» сообщали, что в 2024 году в России планируется ввести в эксплуатацию 4643 электрозарядные станции (ЭЗС) для электромобилей. Из них 1437 зарядных станций будут быстрыми (мощность составляет 50 и более киловатт).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024