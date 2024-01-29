Темпы установки быстрых зарядок для электрокаров в РФ вырастут вдвое

В 2024 году в России планируется ввести в эксплуатацию 4643 электрозарядных станции (ЭЗС) для электромобилей. Об этом рассказал профильный заместитель министра экономического развития Максим Колесников, сообщают «Ведомости» 29 января.

Их них 1437 зарядных станций будут быстрыми (мощность составляет 50 и более киловатт), а 3206 — медленными (до 50 кВт).

Отмечается, что фактические объемы ввода быстрых зарядок в 2023 году будут превышены вдвое. Так, в прошлом году планировалось запустить в эксплуатацию 659 быстрых и 2163 медленные зарядки. План по быстрым ЭЗС был увеличен на 38 штук из-за включения в проект по созданию инфраструктуры для электрокаров трех новых пилотных регионов, пояснил замминистра (Красноярский край, Ярославская и Курская области).

15 января дептранс Москвы рассказывал, что общее количество зарядных станций для электромобилей в Москве выросло до 240 единиц. По данным департамента, в 2023 году количество сессий на станциях зарядки электрокаров составило 223,8 тыс. В среднем на одной ЭЗС пользователи заряжались 110 раз.

29 января агентство «Автостат» сообщило, что продажи электромобилей в Узбекистане в 2023 году выросли в 4,3 раза и составили 25,7 тыс. единиц. При этом в России за тот же период было продано 14,1 тыс. новых электрокаров.