Дилеры назвали цену пикапа Cybertruck в России

Пикап Tesla Cybertruck в России будет стоить более 12 млн рублей с учетом доставки и оформления. Об этом 30 ноября рассказали в дилерском центре Moscow Tesla Club «Газете.Ru».

«Если размещать заказ сейчас, то реальный срок поставки, исходя из сформировавшейся очередности, — III квартал 2024 года. Полноприводный вариант в комплектации Long Range на 600 л.с. с запасом хода 547 км выходит «под ключ», с доставкой, таможней, оформлением ПТС и СБКТС в $140 тыс. (12,4 млн рублей)», — сообщил менеджер автосалона.

По его словам, трехмоторный вариант пикапа на 845 л.с. «под ключ» обойдется покупателю в $171 тыс. (15,1 млн рублей). Отмечается, что заднеприводная версия будет доступна в 2025 году.

Также в дилерском центре «Авилон» рассказали изданию, что, по примерным оценкам, пикап будет стоить от 20 млн рублей.

Накануне, 30 ноября, телеканал CNBC сообщил, что в США состоялась презентация Tesla Cybertruck, глава компании Илон Маск передал клиентам первые автомобили.

Еще в июле сообщалось, что Tesla собрала свой первый серийный электропикап Cybertruck. Экземпляр новой модели был произведен на заводе компании в штате Техас. Отмечалось, что пикап сможет перевозить более 1,5 т грузов. Авто разгоняется до 96 км/ч за 2,9 секунды.

Tesla Cybertruck — электромобиль-пикап в стиле киберпанк. Его максимальная скорость благодаря трем моторам, ориентировочно, составляет 209 км/ч. Впервые он был представлен публике в 2019 году, однако поставки машины так и не стартовали. В нынешнем октябре бизнесмен признался, что Tesla столкнулась со значительными проблемами при попытке запустить производство Cybertruck.