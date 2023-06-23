Ловля на дельца: число сайтов финансовой пирамиды Tesla X выросло в 19 раз

В 19 раз с начала 2023 года выросло количество сайтов проекта Tesla X, который рекламируется как инвестиционная платформа, созданная Илоном Маском. На самом деле это очередная финансовая пирамида , не имеющая к Tesla и ее владельцу никакого отношения. Если в январе существовало 157 доменов, призывающих вкладывать средства в этот проект, то в июне их число приблизилось к 3 тыс. , сообщили «Известиям» специалисты по информационной безопасности. Эти цифры подтверждают тренд на рост числа фишинговых сайтов — за неполные шесть месяцев 2023 года только в доменных зонах .RU и .РФ их было заблокировано 18 тыс. — на 3 тыс. больше, чем за весь 2022 год.

Инвестиция в фейки

Количество мошеннических сайтов финансовой пирамиды Tesla X с начала 2023 года выросло в 19 раз, рассказали «Известиям» в компании BI.ZONE. Пользуясь интересом людей к инвестициям в компанию Tesla и якобы придуманный ею уникальный алгоритм биржевой торговли, злоумышленники выманивают у клиентов средства и собирают их персональные данные , считают специалисты по информационной безопасности.

— Число мошеннических страниц, предлагающих инвестировать в Tesla, растет с каждым месяцем. В январе 2023 года их было обнаружено 157, а в мае уже 780. Всего с начала года выявлено почти 3 тыс. подобных доменов, — сказал директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству BI.ZONE. Евгений Волошин.

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В качестве клиентов активно привлекаются жители России, Белоруссии, Турции, Казахстана, стран Евросоюза. Все подобные порталы созданы по одному шаблону, отличаются только незначительные детали, а для регистрации на них необходимо пройти тест, ответив на вопросы финансового характера, и оставить персональные данные для связи, уточнил эксперт.

Первые сайты с призывом вкладывать деньги в Tesla X появились в конце 2021 года. Их создатели уверяли, что клиенты инвестируют в платформу, в основе которой лежит алгоритм, который якобы рассчитывает 92 тыс. вариантов событий в секунду и прогнозирует наиболее выгодные сделки с акциями. Вложив лишь $200, можно быстро превратить их в $4 тыс., уверяли мошенники.

Бурный рост пирамиды именно в 2023 году специалисты по информационной безопасности связывают с тем, что ее организаторы создали своеобразный аналог франшизы — они поощряют создание новых мошеннических сайтов, выплачивая отчисления их владельцам.

— Нужно понимать, что это не фишинг в чистом виде, так как сайты не имитируют инвестиционный проект Tesla X, а выступают его партнерами и заманивают пользователей регистрироваться в нем не для кражи данных, а получая 10% комиссии с их вкладов , — рассказал директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

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При этом он еще раз напомнил, что сам проект Tesla X — «примитивная финансовая пирамида, не имеющая никакого отношения к компании Tesla».

Подобные мошеннические схемы известны давно, но в прошлом и этом году они получили еще большее распространение из-за резкого сокращения инвестиционных возможностей для россиян и белорусов в связи с введением санкций , рассказал Андрей Воробьев. Всё это, по его мнению, подталкивает людей вкладывать деньги в сомнительные проекты в призрачной надежде на высокий доход.

Сайты — партнеры пирамиды чаще всего встречаются в зонах .COM, .EU, .SPACE, .ONLINE и .SITE , а в зонах .RU и .РФ, по данным аналитического проекта «Доменный патруль», их пока не обнаружено, отметил Андрей Воробьев.

Этот факт можно связать с тем, что проект изначально позиционируется как американский, поэтому мошеннические сайты и стараются регистрировать на иностранных доменах , подчеркивают эксперты.

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— Создатель пирамиды очень грамотно использует технологии психологического воздействия и мошеннические схемы, которые убеждают человека, что его сайт иностранный, но раз попасть на него можно без VPN, то он легитимный, — объяснил венчурный инвестор, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Пользователям следует помнить, что у Илона Маска просто нет инвестиционных проектов, рассчитанных на привлечение средств рядовых инвесторов, предупредили эксперты.

— Внутри группы компаний Илона Маска имеются объединения, инвестиционные направления и группы, занимающиеся развитием перспективных технологий, проекты, направленные на развитие инноваций, но они недоступны рядовым инвесторам, и уж точно к ним не имеет отношения компания, рекламирующая Tesla X, — констатировал Вадим Ткаченко.

Ставка на фишинг

Опрошенные «Известиями» специалисты по информационной безопасности отмечают общий рост числа фишинговых сайтов. Мошенники запускают фиктивные проекты, якобы позволяющие значительно увеличить капитал. Особенно распространены подобные аферы с криптовалютами, сказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.

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— Специалисты F.A.C.C.T. обнаружили группу мошеннических ресурсов на тему инвестиций, в которых использовались схожие названия и дизайн шаблонов. В мае 2023 года таких сайтов, нацеленных на жителей России и стран СНГ, выявлено 542, в то время как в апреле — 423. Всего было обнаружено 20 вариаций шаблонов сайтов, в том числе Tesla X, — сообщил эксперт.

Злоумышленники создают ресурсы с предложением пользователям вложиться в якобы прибыльные проекты. Реклама таких сайтов обычно осуществляется через баннеры, всплывающие уведомления и посты в социальных сетях и мессенджерах. Жертва оставляет свои контактные данные на сайте и далее с ней связываются мошенники, предлагая перевести денежные средства «инвесторам», чтобы потом якобы вернуть себе большую сумму, сказал Евгений Егоров.

— За неполные пять месяцев этого года наши решения обнаружили более 100 тыс. попыток перехода на страницы со скамом по инвестициям. Также сохраняется интерес злоумышленников к теме цифровой валюты: с января по середину мая мы зафиксировали более миллиона попыток перейти на фишинговые и скам-страницы, посвященные различным операциям с криптовалютой, — рассказала контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

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Объемы мошенничества в целом и фишинга как самой массовой онлайн-угрозы в рунете в частности растут высокими темпами. Так, за первые шесть месяцев 2022 года в зонах .RU и .РФ было заблокировано 5 тыс. фишинговых сайтов, а за аналогичный период 2023 года — уже более 18 тыс. И это больше, чем по итогам всего 2022 года, когда в рунете было заблокировано 15,3 тыс. фишинговых ресурсов, рассказал Андрей Воробьев.

Людям, желающим принять участие в инвестиционных проектах, необходимо быть внимательными при принятии решений и не доверять подозрительным предложениям. Кроме того, важно обращаться только к проверенным и надежным инвестиционным консультантам или брокерам, которые соблюдают все правила и требования регуляторов, резюмировал руководитель продукта R-Vision Endpoint компании R-Vision Петр Куценко.