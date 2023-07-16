Tesla завершила сборку электропикапа Cybertruck

Tesla собрала свой первый серийный электропикап Cybertruck. Экземпляр новой модели был произведен на заводе компании в штате Техас, передает телеканал «Известия». Впервые Tesla продемонстрировала Cybertruck в 2019 году. Пикап сможет перевозить более 1,5 т грузов. Разгоняться авто может до 96 км/ч за 2,9 секунды. Машина может преодолеть до 800 км на одном заряде батареи.

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