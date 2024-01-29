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Узбекистан обогнал Россию по продажам электромобилей

«Автостат»: в Узбекистане продажи электромобилей выросли в 4,3 раза
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Продажи электромобилей в Узбекистане в 2023 году выросли в 4,3 раза и составили 25,7 тыс. единиц. Доля электрокаров на первичном рынке выросла до 5,7%, что в четыре раза превышает российский уровень, сообщило 28 января аналитическое агентство «Автостат».

Большая часть проданных электромобилей была зарегистрирована в Ташкенте и области (более 70%). Рост продаж объясняется началом официальных поставок в страну электромобилей ряда марок, в числе которых корейская Kia с моделью EV6 и китайская BYD (модели Song Plus и Han). Высокие результаты в борьбе за интерес покупателей в Узбекистане показывают Volkswagen iD.4 и iD.6, а также Zeekr 001 (бестселлер среди электрокаров в России), указали аналитики.

При этом в России, по данным «Автостата», продажи новых электромобилей в прошлом году составили 14,1 тыс. единиц. Это в 4,7 раза больше, чем годом ранее. Результат стал рекордным для РФ.

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В 2023 году на российском авторынке появилось 16 новых моделей электромобилей, также рассказывали аналитики. Если в 2013 году в России было продано 111 новых электромобилей, а пять лет назад 372 единицы, то в 2023 году продажи выросли до 14,1 тыс. таких машин.

26 января агентство ТАСС сообщало, что российская компания «Кама» получила 105 тыс. предзаказов на электромобиль «Атом», старт производства которого намечен на 2025 год. 70% предзаказов приходится на бизнес-сегмент.

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