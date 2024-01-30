Поспешить с выводом: силы на Ближнем Востоке пытаются вытеснить США из региона

Война в секторе Газа между ХАМАС и Израилем обернулась эффектом домино для Ближнего Востока. Тегеран активизировал свои прокси-силы в регионе для оказания давления на США. 28 января проиранские силы атаковали американскую военную базу в Иордании на границе с Сирией, в результате погибли трое солдат, десятки были ранены. На фоне этого в Вашингтоне призывают нанести удар по Исламской Республике, однако пока не стоит ожидать прямого столкновения между Западом и Ираном, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, стороны ограничатся точечными операциями и обменом ударами на территории арабских стран. Кроме того, Белый дом будет всеми силами стараться сохранить свое присутствие в регионе.

США впервые несут потери

Эхо войны в секторе Газа донеслось почти до всего арабского мира, где базируются основные Вооруженные силы США и работают израильские cпецслужбы. С начала боевых действий между ХАМАС и Израилем 7 октября 2023 года Иран активизировал свои прокси в регионе: «Хезболлу» на юге Ливана — севере Израиля, «Ансар Аллах» (хуситов) в Йемене и другие вооруженные группировки в Сирии и Ираке, которые интенсивно обстреливали американские военные базы с осени прошлого года, но безрезультатно. Однако 28 января им всё же удалось впервые поразить цели и нанести урон противнику.

Так, «Исламское сопротивление Ирака» (объединение вооруженных формирований) сообщило, что его подразделения ударили по четырем американским военным базам, три из них находятся в Сирии — Аш-Шаддади в провинции Хасака, Эр-Рукбан и Эт-Танф в Хомсе, которые находятся на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Кроме того, под прицел группировки попал морской израильский объект «Звулон».

«Мы продолжим свои атаки на американские базы в качестве поддержки сектора Газа и ответной реакции на ту резню, которую творит Израиль на протяжении 114 дней», — говорится в заявлении движения от 28 января.

Со своей стороны, армия США заявила о гибели троих солдат и ранении свыше 30 человек среди личного состава после атаки БПЛА.

«Была совершена атака на базу материально-технической поддержки «Башня 22» рядом с сирийской границей. Трое солдат были убиты во время атаки беспилотника, 34 ранены. Восемь были эвакуированы из Иордании для получения необходимой медицинской помощи», — сообщили в центральном американском командовании CENTCOM 28 января.

Президент США Джо Байден обвинил поддерживаемые Ираном группировки в атаке и пообещал наказать исполнителей.

«Хотя мы еще собираем факты об этом нападении, мы знаем, что оно было совершено радикальными группировками боевиков, поддерживаемыми Ираном, действующими в Сирии и Ираке. Не сомневайтесь, мы привлечем всех виновных к ответственности в любое время и любым способом по нашему выбору», — говорится в заявлении Белого дома.

Тем не менее в Иордании опровергли заявления об ударе по военному объекту на ее территории, назвав произошедшее террористической атакой на передовой пост на границе с Сирией. «Атака была осуществлена ​​при помощи беспилотника, жертв среди ВС Иордании нет. Мы продолжим вести борьбу против угрозы терроризма и контрабанды наркотиков через сирийско-иорданские границы», — заявил министр коммуникаций, официальный представитель правительства королевства Муханнад аль-Мубейдин.

К слову, Иран не признал свою причастность к случившемуся, сообщил постоянный представитель Исламской Республики при ООН агентству IRNA.

Иран вытесняет США с Ближнего Востока

Несмотря на активное присутствие американских ВС на Ближнем Востоке, последние события служат свидетельством стремления многих региональных сил под руководством Ирана вытеснить США из региона. В то же время в Вашингтоне открыто призывают к удару по объектам внутри Ирана, однако не стоит ожидать открытого столкновения с Тегераном. Скорее всего, администрация Джо Байдена ограничится ответом по связанным с Ираном группировкам на подконтрольных им территориях в Сирии, Ираке и Ливане, рассказала в беседе с «Известиями» политолог-востоковед Елена Супонина.

Действительно, от американских чиновников доносятся возгласы о мести Ирану за удар по военной базе. «Администрация Байдена может уничтожить все проиранские группировки, которые пожелает. Однако это не сдержит иранскую агрессию. <…> Я призываю ударить по целям внутри Ирана», — заявил сенатор Линдси Грэм от Республиканской партии.

Один из рассматриваемых администрацией Джо Байдена сценариев мести — удар по иранским целям, но не напрямую. То есть теоретически атаковать военные объекты Ирана могли бы, к примеру, израильские силы. Другой вариант — ликвидация командиров уровня Касема Сулеймани, пишет Bloomberg. Бывший командующий спецподразделением «Аль-Кудс» (входит в состав КСИР) был убит 3 января 2020 года в результате ракетного удара ВВС США в окрестностях аэропорта Багдада.

Только за два месяца во время ударов Израиля по Сирии было убито несколько ключевых иранских командиров. В конце декабря прошлого года в результате авиаудара ЦАХАЛ в окрестностях Дамаска был убит командир КСИР Рази Мусави, близкий погибшему Касему Сулеймани. На его похоронах присутствовал лично верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Мусави играл ключевую роль в обеспечении транспортировки военных грузов из Ирана в Сирию и Ливан для снабжения проиранских формирований.

Впрочем, Иран в ночь на 16 января ответил на действия еврейского государства бомбардировкой по штаб-квартире разведывательной службы «Моссад» в Иракском Курдистане. Но это не остановило западные силы от продолжения сценария накаливания и провокации Тегерана. 20 января КСИР сообщил о гибели четырех военных советников в Дамаске, среди них был сотрудник разведки Юсеф Омид Заде.

На фоне рисков быть втянутыми в новую войну власти Ирака 27 января приступили к переговорам с американской стороной о выводе коалиции из республики. Хотя США не связывают это с участившимися нападениями на их базы.

Сейчас Иран, по всей видимости, взял курс на оказание максимального давления на американские силы в регионе, и его атаки продолжатся. Но в обозримом будущем сложно представить полный вывод ВС США из Ирака, поскольку Пентагон крепко вцепился в Ближний Восток, полагает востоковед Роланд Биджамов. Впрочем, по его словам, не стоит ожидать судьбоносных шагов и от администрации Байдена в отношении Исламской Республики — он не станет давать лишний повод республиканцам указывать на проблемы во внешней политике США в преддверии выборов, которые пройдут в этом году. Поэтому ожидать прямого вооруженного конфликта между Вашингтоном и Тегераном пока не надо.

Кроме того, стоит отметить, что не все проиранские вооруженные формирования преследуют цель вытеснить США из региона, заметила Елена Супонина.

— Кто-то ставит более масштабные задачи по вытеснению американских войск из региона, другие преследуют более приземленные цели, ограничиваясь местью за убийство своих соратников, — сказала она. — Американская администрация ответит за гибель своих военнослужащих через удары по группировкам Ирана. Напрямую — очень большие риски для самого же Байдена.

Атаки хуситов продолжаются

Тем временем ситуация для Вашингтона складывается не лучшим образом и в Красном море: йеменское движение хуситов систематично продолжает обстреливать корабли западной коалиции во главе с США и Великобританией. Цель остается прежней: остановить войну в секторе Газа, доставить необходимую гуманитарную помощь для жителей палестинского анклава и прекратить агрессию против Йемена.

Утром 29 января в «Ансар Аллах» заявили об ударе по кораблю ВВС США во время его прохода в Аденском заливе днем ранее.

«Во имя триумфа палестинского угнетенного народа и в рамках нашего ответа на американо-британскую агрессию против нашей страны наши ВМС выпустили противокорабельную ракету, которая поразила военный корабль США (USS Louis B. Puller) во время его прохода в Аденском заливе», — сообщил представитель военного крыла хуситов Яхья Сариа.

Он отметил, что этот корабль осуществляет логистическую поддержку американских войск при атаках на Йемен.

В целом обострение ситуации в регионе бьет не только по репутации Запада как защитника международного судоходства, но и по мировым логистическим цепочкам: за период обострения как минимум 2,4 тыс. кораблей изменили свои маршруты, направившись в Европу через мыс Доброй Надежды в ЮАР, сообщает израильский портал Calcalist. Это привело к увеличению срока транспортировки товаров на 35–49 дней и, соответственно, росту их конечной стоимости из-за затрат компаний на топливо и страховые издержки.

Помимо этого, интенсификация ударов США и Великобритании по позициям хуситов за последние недели не убедила транспортные компании снова пользоваться маршрутом через Красное море. При этом многие производители уже предупреждают о рисках дефицита запчастей и серьезного снижения прибыли для отдельных предприятий.

Tesla первой объявила о возможных последствиях обострения ситуации в Красном море. В январе американская компания закрыла завод в пригороде Берлина на две недели из-за задержки поставок запчастей для своих автомобилей.