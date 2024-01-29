Первую партию 1000-сильных внедорожников M-Hero привезли в Россию

Первая партия внедорожников M-Hero от китайского производителя DongFeng поступила в Россию на центральный склад компании «Моторинвест», которая является дистрибьютором марки. Об этом 29 января сообщает Quto.

В продажу пойдут и гибридная, и электрическая версии M-Hero. Гибрид оснащен тремя электромоторами суммарной мощностью 816 л. с. (1050 Нм), которые разгоняют машину до «сотни» за 6 секунд, с полностью заправленным баком запас хода составляет 750 км.

Электрический вариант оснащен четырьмя электродвигателями суммарной мощностью 1088 л. с. (1400 Нм). Разгон до 100 км/ч занимает 4,2 секунды, максимальная дальность хода на одном заряде составляет 450 км. Автомобили оборудованы «режимом краба», в котором задние колеса поворачиваются в ту же сторону, что и передние, позволяя внедорожнику двигаться боком.

Скоро ожидается старт продаж внедорожников, заказать их можно будет через любого из 18 официальных дилеров родственной марки Voyah. Как рассказывал директор «Авилон Премиум» Игорь Назаров, автомобили будет продаваться за 18–19,5 млн рублей. Официальные цены еще не объявлены.

29 января Росстандарт объявил отзыв 32,16 тыс. кроссоверов Haval F7 и F7x, реализованных c 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года. Причиной отзыва стала вероятность попадания влаги в разъем жгута проводов под сиденьем водителя.