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На Украине пятерых военных чиновников обвинили в краже $40 млн

Fox News: на Украине пять военных чиновников обвинили в краже $40 млн
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Фото: соцсети
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Пятеро украинских чиновников арестованы по обвинению в краже почти $40 мл, предназначенных для закупок боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ) сообщил телеканал Fox News в понедельник, 29 января.

«Служба безопасности Украины заявила, что пятеро сотрудников министерства обороны вступили в сговор с сотрудниками украинской оружейной фирмы с целью хищения средств, которые предназначались для закупки 100 тыс. минометных снарядов», — указывает телеканал.

Однако боеприпасы так и не были поставлены, а вместо этого средства были переведены на счета, принадлежащие представителям министерства обороны и сотрудникам этой фирмы, отмечается в материале. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы, если их вина будет доказана.

Кроме того, в статье приводится заявление генерального прокурора Украины о том, что из $40 млн, украденных чиновниками, «уже $39,6 млн были конфискованы и возвращены в оборонный бюджет».

Авторы материала также отметили, что сообщения о всё новых коррупционных скандалах может негативно сказаться на продолжении оказания Киеву поддержки со стороны стран Европы и США.

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Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.

Так, 8 января, в украинском Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили, что на Украине возбуждено уголовное дело о растрате почти 950 млн гривен (около $25 млн) в отношении бывшего заместителя министра обороны и начальника одного из департаментов. Уточнялось, что преступление было совершено при закупке бронежилетов для ВСУ.

До этого, в конце декабря 2023 года, Печерский районный суд Киева признал виновным бывшего главу Верховного суда Украины Всеволода Князева в незаконном получении подарка стоимостью 906,6 тыс. гривен (около $24 тыс.). Тогда же бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил «Известиям», что разворовывание Украины идет в невиданных масштабах. По его мнению, помимо президента Украин Владмира Зеленского, многие украинские чиновники, особенно высокого ранга, такие как мэр Киева Виталий Кличко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и другие, тратят предназначенные ВСУ деньги на недвижимость за рубежом.

Еще об одном случае коррупции стало известно в конце августа. Тогда сообщалось, что украинские правоохранители разоблачили троих представителей минобороны, которые при закупке военной амуниции для армии украли около $580 тыс.

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