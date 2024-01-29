Правительство РФ поддержало законопроект о поддержке вдов участников СВО

Правительство РФ поддержало законопроект, который запрещает в течение года после гибели ветерана боевых действий, к которому приравниваются участники специальной военной операции (СВО), увольнять его супругу с работы. Об этом 29 января сообщило ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина.

«Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом его доработки», — говорится в сообщении.

При этом авторы инициативы должны доработать документ с учетом замечаний.

Ранее, 26 января, президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 апреля текущего года внести изменения в законы, которые предусматривают наделение статусом ветерана боевых действий тех участников СВО, которые участвовали в ней без контракта. Путин также поручил правительству перечислять выплаты семьям погибших участников СВО не дольше трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления.

До этого, 6 января, Путин во время встречи с семьями погибших в спецоперации военных заверил их в поддержке со стороны государства. Он отметил, что его встреча с семьями погибших военнослужащих будет сигналом для чиновников всех уровней оказывать постоянную поддержку близким ветеранов.

В октябре Путин назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей. Он также указал на важность поддержки участников спецоперации. В частности, глава государства подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.

В апреле сенаторы Совета Федерации России одобрили изменения в законодательстве, согласно которым лица, принимавшие участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, признаются ветеранами боевых действий. Таким образом, статус ветерана или инвалида боевых действий смогут получить лица, входившие в состав Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, а также воинских формирований республик.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.