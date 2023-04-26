Совфед одобрил признание ветеранами ополченцев Донбасса

Сенаторы Совета Федерации России одобрили изменения в законодательстве, согласно которым ветеранами признаются лица, принимавшие участие в боевых действиях в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) с 11 мая 2014 года. Об этом 26 апреля сообщается на сайте Совфеда.

Поправки вносятся в федеральный закон «О ветеранах». Статус ветерана или инвалида боевых действий теперь смогут получить лица, входившие в состав Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, а также воинских формирований республик.

Эта норма распространяется и на тех, кто заключил контракт с организациями, содействующими выполнению задач в ходе специальной военной операции (СВО) в Донбассе. Так, ветеранами будут признаны лица, участвовавшие в СВО по контракту на территориях Украины, ЛНР и ДНР с 24 февраля 2022 года, и на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года.

По словам первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, закон реализует поручение президента России Владимира Путина об установлении единой системы льгот и социальных гарантий для ополченцев Донбасса.

Ранее, 20 апреля, Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса с 2014 года и других добровольцев, принимавших участие в боевых действиях в новых регионах РФ.

Кроме этого, во втором чтении депутаты одобрили поправки к этому закону о статусе ветерана для содействующих армии. Он будет предоставляться лицам, заключившим контракт с организацией, содействующей выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации.

До этого, 23 февраля, Путин заявил о намерении распространить статус ветерана боевых действий России на военнослужащих Донбасса, которые уволились со службы в связи с ранением до 30 сентября 2022 года, то есть до вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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