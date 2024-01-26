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Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших в СВО не дольше трех месяцев

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин поручил правительству перечислять выплаты семьям погибших участников специальной военной операции (СВО) не дольше трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: предоставление членам семей героев Российской Федерации, удостоенных этого звания посмертно, льгот, аналогичных предоставленным членам семей героев Российской Федерации, удостоенных этого звания при жизни», — говорится в публикации на сайте Кремля от 25 января.

Путин добавил, что бойцов СВО будут признавать ветеранами на основании документов о ранении или награждении независимо от наличия контракта с организациями, которые содействуют выполнению задач в ходе спецоперации. Кроме того, глава государства поручил Министерству обороны России провести анализ осуществления выплат членам семей погибших участников спецоперации.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации при назначении региональных выплат членам семей погибших (умерших) <...> учитывать также членов их семей, зарегистрированных по месту жительства в другом субъекте Российской Федерации», — отмечается в тексте поручения.

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Ранее, 15 января, президент РФ назвал общей задачей поддержку семей погибших военных. Он также обратил внимание, что важно создавать условия для того, чтобы прошедшие фронт герои смогли реализовать себя в разных сферах, таких как отрасли экономики, бизнес, органы власти всех уровней, а также местное самоуправление.

До этого, 6 января, Путин встретился с семьями погибших в спецоперации военных. Он заверил их в поддержке со стороны государства. По его словам, эта встреча является сигналом для чиновников всех уровней оказывать постоянную поддержку близким ветеранов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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