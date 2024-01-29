Министр обороны Швеции выступил против закона о запрете ядерного оружия в стране

Действующий и бывший министры обороны Швеции Пол Йонсон и Петер Хультквист выступили против принятия закона, запрещающего размещение ядерного оружия на территории Швеции. Об этом сообщил телеканал SVT в понедельник, 29 января.

Принять такой закон в преддверии завершения процедуры вступления Швеции в Североатлантический альянс потребовала шведская Партия охраны окружающей среды. Йонсон и Хультквист считают, что такой закон не нужен.

По словам Йонсона, нет союзника, который бы запросил размещение ядерного оружие на территории Швеции.

«Ни со стороны США, ни Великобритании, ни Франции не было ожиданий размещения какого-либо ядерного оружия на территориях новых союзников», — сказал он в беседе с телеканалом.

На вопрос, почему же тогда он не хочет принять законы, запрещающие размещение в стране ядерного оружия, министр обороны ответил, что не видит в этом необходимости.

«Потому что нет необходимости. У нас есть известная линия в этом вопросе, которая широко известна. В Норвегии и Дании также нет законодательства в этой области», — сказал Йонсон.

Его поддерживает и экс-министр обороны Швеции Хультквист, который также не считает, что в Швеции нужен специальный закон против ядерного оружия. По его словам, вопрос уже исследован в отношении других стран.

«За восемь лет моего пребывания на посту министра обороны не было ни одного разговора, ни одного давления, ни одного злободневного вопроса по этому поводу», — сказал он.

25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил членство Швеции в НАТО. Таким образом, Анкара завершила процесс ратификации членства Стокгольма в альянсе. Венгрия осталась единственной участницей Североатлантического альянса, которая еще не ратифицировала заявку Стокгольма.

18 января глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Швеция ведет себя так, будто ее не интересует вступление в НАТО, поскольку не предпринимает никаких шагов для укрепления союзнических отношений со страной. При этом 24 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство страны поддерживает вступление Швеции в альянс.

Ранее, в июле 2023 года, Йонсон заявлял, что развертывания тактического ядерного оружия на территории Швеции вряд ли стоит ожидать. Тогда Йонсон также неопределенно высказался о необходимости призывников служить в натовских войсках. Пока, отметил министр, главная обязанность призывников — защищать Швецию, а то, что касается НАТО, будет определено тогда, когда страна станет членом альянса, добавил он.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023-го официально присоединился к блоку только Хельсинки.