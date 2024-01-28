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Венгерский синдром: зачем Орбан тянет со вступлением Швеции в НАТО

И почему Будапешт упрекают в излишней самостоятельности
Фото: AP/Olivier Matthys
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Венгрия продолжает торг с НАТО вокруг ратификации заявки Стокгольма о вступлении в альянс. Тот факт, что Анкара после решения со своей стороны получила положительный ответ США на запрос о продаже F-16, наталкивает экспертов на мысль, что и Будапешт ведет свою игру. В частности, вопрос может стоять всё о тех же €30 млрд из европейских фондов, которые предназначены Венгрии, но их под разными предлогами удерживает Брюссель. Суть игры для венгерских политиков не только в этом. Каковы мотивы Виктора Орбана — в материале «Известий».

Только от Венгрии зависит принятие Швеции в НАТО

После того как 25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента одобрить ратификацию членства Швеции в НАТО, Венгрия осталась единственным членом альянса, от которого теперь зависит формальное присоединение североевропейской страны к блоку.

Будапешт, между тем, не спешит с принятием решения. Так, спикер парламента Ласло Кевер заявил прессе, что не видит срочной необходимости для принятия решения и не считает сложившуюся ситуацию экстраординарной.

Заседание парламента Венгрии

Заседание парламента Венгрии

Фото: Global Look Press/IMAGO/Szilard Vörös

Венгерский парламент всё еще на каникулах, и голосование по шведскому вопросу может произойти не раньше конца февраля — именно тогда Государственное собрание приступит к работе. Ратификация вступления Швеции в НАТО включена в план весенней сессии, подтвердили «Известиям» в венгерском парламенте.

Ускорить решение Будапешта на этой неделе попытался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время телефонного разговора с ним заявил, что правительство страны поддерживает членство Стокгольма в блоке, а также подчеркнул, что призовет венгерский парламент проголосовать за и завершить ратификацию при первой возможности, таким образом сняв с себя ответственность за принятие решения.

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Четких причин блокировать вступление Швеции в НАТО у Венгрии нет, пишут западные СМИ. Внутри страны высокопоставленные чиновники связывали задержку продвижения заявки с критикой венгерской дипломатии со стороны Стокгольма. В частности, речь идет о видео, которое якобы демонстрировалось в шведских школах: в 10-минутном ролике говорится, что с 2010 года, когда к власти пришла партия «Фидес», демократия в Венгрии «постепенно перестает существовать».

Швеция не сделала достаточно, чтобы убедить венгерские власти, что она — подходящий кандидат, заявил в январе глава администрации премьера Гергей Гуйяш, призвав Стокгольм обратить внимание на восстановление дружеских отношений с Будапештом. По его словам, взаимоотношения между странами скорее можно назвать юридически-союзническими, нежели дружественными.

Виктор Орбан и Ульф Кристерссон

Виктор Орбан и Ульф Кристерссон

Фото: соцсети

При этом Виктор Орбан уже успел сделать шаг навстречу, пригласив своего шведского коллегу Ульфа Кристерссона в Будапешт, чтобы обсудить заявку Швеции. Стокгольм же сначала ответил отказом, а спустя два дня, 25 января, Кристерссон всё же принял предложение, заметив необходимость более активного политического диалога и создания прочного фундамента для укрепления двусторонних отношений, повышения уровня взаимопонимания и доверия.

Почему Венгрия затягивает решение о заявке Швеции

Столь долгое продвижение заявки Стокгольма со стороны Будапешта скорее всего связано с его желанием показать самостоятельность. Однако не только с этим: Венгрия, хоть и член НАТО, но она хочет продемонстрировать, что не будет ходить строем, а решения примет сама, когда посчитает это целесообразным, сообщил «Известиям» программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

Что примечательно, Венгрию даже упрекают в излишней самостоятельности: на нынешней неделе об этом, в частности, заявил американский посол в стране Дэвид Прессман. По его словам, ради внутриполитических целей власти Венгрии поддерживают Россию и мешают работе ЕС и НАТО. Прессман также пригрозил, что США могут использовать против Будапешта имеющиеся у них рычаги воздействия, не уточнив, правда, о чем идет речь.

F-16
Фото: REUTERS/Carlos Barria

Очевидно, что блокирование вступления Швеции в Североатлантический альянс изначально было временной мерой, которую избрали для себя Турция и Венгрия. Однако такая позиция — не из простого упрямства, сказал «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. И если для Турции вопрос затягивания ратификации был связан с манипуляциями в сторону США о продаже Анкаре истребителей F-16, то для Венгрии, по словам эксперта, вопрос мог стоять о снятии с Орбана и его окружения обвинений в коррупции и нелояльности решениям Евросоюза.

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При этом аналогичных и очевидных требований, как в случае с продажей F-16, которые Будапешт может выдвигать взамен ратификации, у Венгрии нет, говорит профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.

— Венгры больше завязаны на проблемы ЕС, где им не дают финансирование [из европейских фондов] из-за их позиции по оказанию помощи Украине, — говорит эксперт «Известиям».

Выделение помощи из фондов сплочения и восстановления Евросоюза для Венгрии было остановлено в 2022 году из-за претензий со стороны Брюсселя к эффективности работы демократических институтов в стране. Будапешт в ответ объявил ультиматум, наложив вето на проект четырехлетнего пакета помощи Киеву на €50 млрд, который Венгрия готова снять только в обмен на обещанные ранее €30 млрд. Тут надо отметить, что часть денег Будапешт всё же получил: в декабре — €10,2 млрд, в январе — еще €445 млн.

Реджеп Тайип Эрдоган и Виктор Орбан 

Реджеп Тайип Эрдоган и Виктор Орбан

Фото: Global Look Press/dpa/Marton Monus

— За то, что Венгрия без торга примет Швецию в НАТО, США могут замолвить слово в Евросоюзе, если Брюссель вдруг спросит мнения Вашингтона о выделении или возвращении компенсационного пакета Венгрии, — говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

То, что Будапешт задерживал принятие решения, ожидая сначала ответа от Анкары, — это часть политической игры, считает венгерский журналист Габор Штир.

— Хоть об этом открыто и не говорилось, это политический жест для Эрдогана, потому что Турция — это наш стратегический партнер. Это делалось в надежде, что когда-то мы увидим аналогичный ответ с их стороны, — сказал он «Известиям».

Одна из основ венгерской внешней политики — строить прагматичные отношения с теми государствами, которые исторически влияли на страну и часто — в негативном ключе. Речь идет о Турции, России и Германии, комментирует Габор Штир, подводя итог, что задержка решения была, скорее, элементом политического торга.

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