Самолет Харбин — Якутск экстренно сел из-за срабатывания датчика дыма

Самолет, выполняющий рейс Харбин — Якутск, экстренно сел из-за срабатывания датчика дыма в багажном отсеке, пассажиры эвакуированы. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале регионального МЧС 29 января.

«Поступила информация о том, что у воздушного судна Sukhoi Superjet 100, следующего по международному маршруту Харбин КНР — Якутск РФ, сработал датчик пожара в багажном отсеке. Самолет совершил посадку в аэропорту «Якутск», проведена эвакуация пассажиров и членов экипажа. На борту находилось 39 человек: 30 пассажиров и 9 членов экипажа», — указано в сообщении.

Сообщается, что на месте происшествия находятся экстренные службы. Открытого огня не обнаружено, при этом имелся слабый запах дыма. Подробности уточняются.

Ранее, 28 января, выполнявший рейс из Стамбула в Эр-Рияд самолет Airbus A321 совершил аварийную посадку в Анталье из-за криков «Помогите!», доносившихся из грузового отсека. Жалобы пассажиров поступили экипажу самолета в тот момент, когда борт находился у берегов острова Кипр. Пилоты приняли решение об экстренной посадке воздушного судна в аэропорту Антальи. Вдоль взлетно-посадочной полосы аэропорта были приняты меры безопасности: развернуты полицейские кордоны, выстроены пожарные и медицинские бригады.