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Самолет Airbus экстренно сел в Анталье из-за сообщений о криках из грузового отсека

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Фото: Unsplash
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Выполнявший рейс из Стамбула в Эр-Рияд самолет Airbus A321 совершил аварийную посадку в Анталье из-за криков «Помогите!», доносившихся из грузового отсека, сообщил 28 января портал Haberler.

«Самолет типа Airbus A321, зарегистрированный на TC-RDG, принадлежит авиакомпании Pegasus Airlines. Вылетел из аэропорта имени Сабихи Гёкчен в 21:15 по местному времени для выполнения рейса в Эр-Рияд. Через некоторое время после взлета несколько пассажиров заявили, что из грузового отсека были слышны какие-то крики», — сказано в сообщении.

Жалобы пассажиров поступили экипажу самолета в тот момент, когда борт находился у берегов острова Кипр. Пилоты приняли решение об экстренной посадке самолета в аэропорту Антальи.

Вдоль взлетно-посадочной полосы аэропорта были приняты меры безопасности: развернуты полицейские кордоны, выстроены пожарные и медицинские бригады.

В 23:45 после приземления самолета в аэропорту начался осмотр грузового отсека. Работа специалистов продолжается.

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В июне 2023 года пассажирский самолет Sukhoi Superjet, летевший из Москвы в Актау, совершил экстренную посадку в аэропорту Самары из-за датчика задымления. Он сработал в багажном отсеке.

В сентябре 2022 года самолет иранской авиакомпании экстренно вернулся в аэропорт города Наджаф из-за оставленного открытым люка багажного отсека. Лайнер совершил взлет в спешке из-за плотного графика вылетов.

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