Пассажирский самолет Москва — Актау экстренно сел в Самаре из-за внештатной ситуации

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, летевший из Москвы в Актау, совершил экстренную посадку в аэропорту Самары. Об этом во вторник, 13 июня, сообщили в экстренных службах.

«Самолет, следующий по маршруту Шереметьево - Актау, экстренно совершил посадку в аэпорорту Курумоч в Самаре», — сказал собеседник ТАСС.

По предварительным данным, на борту воздушного судна, следовавшего в Казахстан, произошла внештатная ситуация.

Ранее, 11 июня, сообщалось, что в Екатеринбурге у прилетевшего из Турции самолета отказало шасси во время посадки. Инцидент произошел в аэропорту Кольцово. В самолете находились 35 пассажиров, среди которых пятеро несовершеннолетних. Никто не пострадал.