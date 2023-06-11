У прилетевшего из Турции самолета отказало шасси в Екатеринбурге

В Екатеринбурге у прилетевшего из Турции самолета отказало шасси во время посадки в воскресенье, 11 июня. Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщила в Telegram-канале о том, что борт авиакомпании Red Wings благополучно приземлился.

«При посадке воздушного судна, заканчивающего рейс RWZ-4206 по маршруту Анталья – Екатеринбург, экипаж сообщил об отказе механизма управления передней стойкой шасси», — отмечается в сообщении.

Инцидент произошел в аэропорту Кольцово. В самолете находились 35 пассажиров, среди которых пятеро несовершеннолетних. Никто не пострадал.

Ранее, утром 1 июня, у самолета с вахтовиками при посадке в аэропорту в Якутии повредилось шасси. Никто не пострадал. Самолет Як-40 принадлежит авиакомпании «Авиабратск».