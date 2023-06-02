Шасси повредилось при посадке самолета с вахтовиками в Якутии
У самолета с вахтовиками при посадке в аэропорту в Олекминске повредилось шасси, пострадавших нет. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на Telegram-канал «Авиаинцидент».
ЧП произошло 1 июня в 5:26 (мск). Самолет Як-40 авиакомпании «Авиабратск» выполнял заказной рейс из Братска Иркутской области. При заходе на посадку у борта разрушилась пневматика колеса левой основной стойки шасси.
На борту находилось четыре члена экипажа и 21 пассажир. Несмотря на случившееся, посадка прошла благополучно, никто не пострадал.
По информации ИА SakhaNews, в Восточном МСУТ СК России выясняют обстоятельства инцидента. Специалистами Якутского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
В конце мая сообщалось, что самолет Nordwind выкатился за пределы полосы при вылете из Новокузнецка. Воздушное судно повредило стойку шасси при выполнении разворота к исполнительному старту.