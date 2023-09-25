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Перелетная практика: власти хотят собирать больше данных об авиапассажирах

Зачем это нужно и какую именно информацию могут добавить в госсистемы
Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Власти хотят получать больше данных о пассажирах при бронировании авиабилетов. Речь идет о сборе в централизованную базу персональных данных. Туда хотят вносить информацию в том числе о способе оплаты билета, багаже, изменениях в бронировании и другие сведения. Окончательный список категорий таких данных еще не определен. Какая информация и каким госструктурам передается сейчас и зачем ее расширять — в материале «Известий».

Цифровой профиль

Российские власти планируют расширить перечень данных о бронировании авиабилетов, которые должны передаваться в автоматизированные государственные системы. Об этом «Известиям» рассказал источник на авиарынке, знакомый с планами, и это подтвердили два собеседника в госструктурах.

Речь идет об автоматизированных централизованных базах персональных данных о пассажирах (АЦБПДП), они входят в состав единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Оператором системы является подведомственный Минтрансу РФ ФГУП «Защитаинфотранс».

Сейчас в эту систему передаются ФИО пассажира, дата рождения, данные документа, по которому оформлялась бронь, пункты отправления и назначения пассажира, дата поездки, пол и гражданство, номер телефона и адрес электронной почты, сообщили источники.

Онлайн-бронирование авиабилета
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В дальнейшем к этим категориям добавится новая информация. Например, данные о способе оплаты билета (наименование банка, последние четыре цифры номера счета или карты, с помощью которой производилась оплата), рассказал один из собеседников, знакомый с формированием новой нормативной базы. Также это могут быть данные учетной записи пассажира на сайте авиакомпании и адрес интернет-протокола (IP-адрес) компьютера, с которого передавалась информация при бронировании, рассказал один из собеседников.

В госсистему также могут начать собирать данные о багаже, дате, когда пассажир бронировал билет, с кем он бронировал его и вносились ли какие-то изменения в бронь, уточнил другой источник. При этом он добавил, что пока точных новых категорий информации, которая будет передаваться властям, нет.

Пассажиры у табло рейсов в аэропорту Шереметьево
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

— Такие планы действительно обсуждаются. Можно по-разному к этому относиться, но очевидно, что указанные шаги связаны со стремлением повысить уровень безопасности, в том числе в транспортной сфере, в это непростое время, — сообщил третий собеседник «Известий» в госструктуре.

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В пресс-службе «Ростеха» (оператор российской системы бронирования билетов «Леонардо») «Известиям» сказали, что работают в соответствии с правилами, которые устанавливает государство.

Если потребуется передача новых данных — значит, компания будет исполнять эти требования, соглашается и гендиректор другой российской системы бронирования, ORS, Александр Сизинцев. ORS пользуются российские авиакомпании — S7 Airlines, «Азимут» и др.

Сотрудник международного аэропорта принимает багаж во время регистрации на рейс
Фото: РИА Новости/Яков Андреев

— Для нас это исключительно техническая задача. Что-то из информации мы способны передавать сейчас, если это есть в системе. Какие-то категории данных вызывают вопросы, так как могут храниться не у нас, а исключительно в авиакомпании, — пояснил он.

«Известия» также направили запрос в Минтранс. Опрошенные редакцией крупные авиакомпании отказались от комментариев. В некоторых сообщили, что пока не знают о таких планах властей.

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Мировой опыт

Концептуально речь идет о том, чтобы добавить к собираемой уже сейчас информации так называемые данные записей регистрации пассажиров (Passenger Name Records, PNR), поясняет один из собеседников. Эти сведения формируются во время покупки или бронирования авиабилета и могут включать маршрут, информацию о билете, предпочтения в отношении питания на борту и выбора места в салоне, общую контактную информацию, способ оплаты и многое другое.

Посадочный талон
Фото: РИА Новости/Илья Тимин

Правоохранительные или силовые органы различных стран используют PNR-данные для проверки пассажиров на наличие их в списках террористов, в списках подозреваемых в террористической деятельности или совершении других преступлений. Информация также может использоваться для анализа перемещений человека и выявления закономерностей, которые могли бы указать на преступное поведение.

— При этом к данным PNR, как правило, не относятся IP-адрес и учетные записи. Во-первых, люди повсеместно пользуются VPN-сервисами, которые шифруют IP-адрес. А регистрации на сайте авиакомпании у пассажира может просто не быть — купить билет можно и без нее, — поясняет источник.

Пассажиры проходят регистрацию в аэропорту
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Какие именно данные авиаперевозчики обязаны передавать властям, определяет национальное законодательство разных стран. В рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО) содержится список из 19 категорий таких PNR-данных. Среди них, например, дата самого бронирования, название турагентства, через которое приобретался билет, информация о код-шере (если билет на рейс продан одним перевозчиком, а сам полет выполняется другим), информация о статусе полета (прошел ли человек регистрацию на рейс).

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Мнение экспертов

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев считает, что с точки зрения потребителя вряд ли что-то поменяется, ведь самому пассажиру не придется сообщать никаких дополнительных сведений о себе. Но передача данных всегда сопряжена с вопросами их хранения и обработки — для этого, вероятно, придется расширять мощности центров обработки данных (ЦОД) или создавать новые.

— Это может быть затратно, поэтому в условиях ограниченных ресурсов нужно понять, насколько это задача первостепенна, — полагает он.

Самолет на стоянке аэропорта
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

На стоимость билетов это не повлияет, так как расходы на системы бронирования не самые значительные для перевозчиков, отметил эксперт.

Глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов, напротив, пока настороженно относится к инициативе, поскольку не совсем понятна логика сбора информации, например о багаже.

— Само по себе наличие или отсутствие багажа не влияет ни на что, все досмотровые мероприятия все равно проходят в аэропорту. В реальной работе по поиску правонарушителей сбор таких данных вряд ли поможет, — считает он.

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Источник «Известий» в профильном ведомстве парирует и приводит пример нигерийского террориста Умара Фарука Абдулмуталлаба, приговоренного в США к пожизненному заключению после попытки теракта на рейсе Northwest Airlines в декабре 2009 года. Когда начали изучать все обстоятельства происшествия и судьбу его бронирования, выяснилось, что оно «на 99,9% отличалось от броней всех остальных пассажиров на том рейсе», напомнил он.

Пассажиры во время посадки в самолет
Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов

— Это был канун Рождества, многие пассажиры летели на каникулы, бронировали билеты с детьми, делали это заранее. А этот пассажир забронировал билет в одной стране, потом выкупил его за наличные средства в другой, летел в одну сторону., то есть ничего противозаконного он не сделал, но совокупность различных обстоятельств должна была привлечь внимание к нему у органов. Это риск-менеджмент, — объясняет он.

Директор по исследованиям и разработкам Infomost Алексей Синицкий пока сомневается в предиктивных возможностях такой системы, ведь этот массив данных нужно как-то анализировать. Если попытаться привлечь к этому нейросеть, то для начала ее предстоит обучить саму, а для это необходимо достаточное количество таких «случаев-отклонений» или подозрительных случаев, а их вряд ли наберется много. Другое дело, продолжает эксперт, — проведение расследований по конкретным людям.

Стюардесса в салоне самолета
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

С другой стороны, этот массив данных в анонимизированном виде мог бы послужить прекрасной основой для отраслевой статистики, анализа пассажиропотоков и вообще понимания реальной ситуации в отрасли, полагает Алексей Синицкий. Для коммерческого применения тут открылись бы широчайшие перспективы. Чтобы авиакомпании смогли стать ритейлерами и предлагать более персонализированный продукт в будущем, им самим нужно видеть профиль своего пассажира, резюмировал он.

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