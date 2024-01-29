Украинские националисты бросают свои позиции и оставляют военную западную технику на артемовском направлении, сообщил 29 января корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Как следует из предоставленных им кадров, в условиях густого тумана при наступлении к Часову Яру российские военные при помощи техники вытащили из кювета брошенный военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) американский бронетранспортер М113. Позже над ним установили флаг России и отправили на рембазу.

«Вот такая обстановка на артемовском направлении. Густой туман, что работает для нас отличным прикрытием. Вот выводят нас вперед разведчики к своим уже подготовленным позициям», — отметил корреспондент.

Как рассказал военнослужащий 200-й бригады ВС России с позывным Черемуха, к любому мероприятию нужна подготовка.

«К каждому мероприятию нужна подготовка, соответственно была проведена разведка, выбрана погода, и пока мы именно проводили эвакуацию этой машины, группа под наблюдения БПЛА противника не попала, поэтому огонь по нам открыт не был», — пояснил он.

Кулага также показал, что внутри западного бронетранспортера было множество гильз. Видимо, ВСУ пытались отбиться, но против российских военных у них не было шансов.

«Любопытная деталь: технику восстановили быстро, но прибраться не успели. И благодаря этому множеству гильз, по крайней мере, понимаем, что противоборствующая сторона пыталась как могла отстреливаться, но все, что им оставалось, это бросить технику в кювете и убежать», — заключил корреспондент.

До этого, 23 января, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что ВСУ находятся в 16 км от Донецка в сторону Авдеевки и в 33 км — в сторону Марьинки. Он призвал не спекулировать на теме победы, отметив, что российские военные продолжают совершать подвиги, а ВСУ — направлять личный состав на удержание населенных пунктов.

Ранее, 20 января, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал в интервью газете Le Figaro о жалобах украинских военных на невозможность наступать из-за нехватки людей и вооружения. В связи с этим он признал сложную для украинских войск ситуацию на фронте.

В тот же день украинский политик Игорь Лапин отметил, что ВСУ придется отступить вглубь подконтрольной Киеву территории для сокращения линии фронта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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