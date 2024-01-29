Суд Гонконга утвердил ликвидацию крупнейшего девелопера Китая Evergrande

Суд Гонконга вынес постановление о ликвидации китайского застройщика China Evergrande, который является одни из крупнейших в мире. Об этом сообщает Bloomberg 29 января.

Дело Evergrande в суде Гонконга рассматривалось в связи с иском инвесткомпании Top Shine Global, обвиняющей застройщика в неуплате долга на сумму $110 млн. Судья Линда Чен отметила, что руководство Evergrande не смогло предложить конкретный план по реструктуризации долга.

«Слушания длились полтора года, и компания до сих пор не смогла выдвинуть конкретное предложение о реструктуризации своих обязательств на сумму $328 млрд», — гласит постановление, которое зачитала судья.

Несмотря на то что кредиторы долго не добивались вынесения постановления о ликвидации, судья отметила отсутствие прогресса Evergrande.

«Компания приложила все возможные усилия и сожалеет о приказе о ликвидации», — сообщается в заявлении главного исполнительного директора Evergrande Шона Сиу.

Отмечается, что компания всё еще может подать апелляцию.

Заявление о ликвидации было подано в июне 2022 года компанией Top Shine Global Limited, принадлежащей Intershore Consult (Samoa) Ltd., которая была стратегическим инвестором платформы онлайн-продаж застройщика.

В декабря 2022 года подразделение по выпуску электромобилей China Evergrande Group приостановило производство электрокаров Hengchi 5 из-за отсутствия новых заказов на машину. Председатель группы Хуэй Ка Ян заявлял, что в течение 10 лет сместит основной вектор развития бизнеса компании с недвижимости на автомобильное предприятие, пообещав, что к 2025 году марка произведет 1 млн автомобилей, но обещания своего не сдержал. В июле 2022 года подразделение заявило, что получило необязательные предварительные заказы более чем на 37 тыс. машин Hengchi 5, но затем эти планы так и не воплотились в жизнь.

В января 2022 года сообщалось, что в Китае готовятся снести крупный жилой комплекс компании China Evergrande Group. Причиной стали крупные долги владельца зданий. Застройщик никак не смог погасить обязательства на сумму более $300 млрд. 39 зданий — часть курортного проекта Ocean Flower («Цветок океана»). Башни находятся на искусственном архипелаге острова Хайнань.