Китайская Evergrande приостановила производство своих электромобилей

Подразделение по выпуску электромобилей China Evergrande Group приостановило производство электрокаров Hengchi 5 из-за отсутствия новых заказов на машину. Об этом 2 декабря сообщило агентство Reuters.

Один из источников на заводе сообщил агентству, что в связи с этим подразделение планирует уволить 10% работников предприятия и приостановит выплату заработной платы 25% своих работников на срок от одного до трех месяцев.

Эксперты связывают остановку производства с тем, что группа Evergrande, самый продаваемый девелопер недвижимости в Китае, оказалась в центре долгового кризиса.

Председатель группы Хуэй Ка Ян заявлял, что в течение 10 лет сместит основной вектор развития бизнеса компании с недвижимости на автомобильное предприятие, пообещав, что к 2025 году марка произведет 1 млн автомобилей, но обещания своего не сдержал.

В июле 2022 года подразделение заявило, что получило необязательные предварительные заказы более чем на 37 тыс. машин Hengchi 5, но затем эти планы так и не воплотились в жизнь.

По мнению китайских аналитиков, конкуренция в секторе новых электромобилей в КНР в последнее время усиливается: Tesla даже снизила цены на свои электрокары, чтобы оказать давление на своих конкурентов.

15 ноября российское предприятие «Моторинвест», производящее в Липецкой области электромобили, отчиталось о том, что по состоянию на 11 ноября текущего года выпустило более 380 электрокаров Evolute. Производственный план завода «Моторинвест» в 2022 году рассчитан на три тыс. электромобилей, а в 2023 году предприятии планируют выпустить уже до 15 тыс. машин на электротяге.