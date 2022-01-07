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В Китае готовятся снести жилой комплекс за $13 млрд из-за долгов владельца

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В Китае готовятся снести крупный жилой комплекс. Причина крупные долги владельца зданий компании China Evergrande Group. Застройщик никак не может погасить обязательства на сумму более $300 млрд. 39 зданий — часть курортного проекта Ocean Flower («Цветок океана»), передает телеканал «Известия». Башни находятся на искусственном архипелаге острова Хайнань. Девелопер сообщил, что снос высоток не повлияет на общий проект. На Ocean Flower застройщик уже потратил $13 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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