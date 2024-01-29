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Times узнала о возможном согласовании НАТО «военного Шенгена» до июля этого года

Times: НАТО может согласовать систему «военного Шенгена» до саммита в июле
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Фото: REUTERS/Thomas Trutschel
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Страны — участницы Североатлантического альянса до июля текущего года могут согласовать создание системы «военного Шенгена», которая позволит воинским формированиям членов блока свободно перемещаться в его пределах. Об этом написала британская газета The Times 28 января.

Как отмечается, лидеры НАТО на протяжении уже многих лет стремятся создать военный эквивалент шенгенской зоны, позволяющей беспрепятственно перемещаться в границах стран — участниц альянса.

В материале приводятся слова командующего военным логистическим центром НАТО на юго-западе Германии генерал-лейтенанта Александра Зольфранка, который призвал союзников разобраться с «бюрократической волокитой, которая затрудняет передвижение войск и техники и препятствует использованию странами блока общего военного логистического центра».

В качестве примера таких затруднений Зольфранк назвал запрет на использование десантниками из одной страны — члена НАТО парашютов других государств-участников.

В статье сообщается, что в настоящее время ведутся переговоры по открытию в Европе ряда «военных коридоров». Предполагается, что положительный результат может быть достигнут уже до предстоящего в июле саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне, дополняет «Газета.Ru».

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Зольфранк заявил о необходимости создания «военного Шенгена» в ноябре 2023 года. Он указал тогда на то, что в настоящее время силам НАТО при пересечении границ необходимо соблюдать национальные правила, начиная от отправки предварительных уведомлений, заканчивая допустимой длиной военных конвоев и профилактикой заболеваний. Кроме того, конфликт на Украине стал в том числе битвой логистик, показав ее важность. Поэтому Зольфранку хотелось бы видеть в рамках НАТО «военный Шенген». По словам главы объединенного командования по логистике, подобная мера позволит альянсу подготовить будущий театр военных действий до начала потенциального конфликта.

Комментируя заявление Зольфранка, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это предложение приведет к нагнетанию напряженности в Европе, которое имеет свои последствия. Песков обратил внимание, что это НАТО движется в сторону инфраструктуры России, а не наоборот. Это не может не вызывать обеспокоенность, добавил пресс-секретарь.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Известиям», высказываясь по данному вопросу, заметил, что, желая создать «военный Шенген, НАТО стремится без всяких препятствий перемещать оружие и свои войска внутри Европейского союза (ЕС) без каких-либо переговоров.

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