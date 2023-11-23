В НАТО заявили о необходимости создания «военного Шенгена»

Силы НАТО должны иметь возможность свободно перемещаться внутри Евросоюза, заявил глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк. Его слова в четверг, 23 ноября, приводит Reuters.

В настоящее время силам НАТО при пересечении границ необходимо соблюдать национальные правила, начиная от отправки предварительных уведомлений, заканчивая допустимой длиной военных конвоев и профилактикой заболеваний.

Кроме того, конфликт на Украине стал в том числе битвой логистик, показав ее важность. Поэтому Зольфранку хотелось бы видеть в рамках НАТО «военный Шенген» — зону свободного военного прохода, которая позволит альянсу свободно передвигаться внутри большей части ЕС.

По словам главы Объединенного командования по логистике, подобная мера позволит Североатлантическому альянсу подготовить будущий театр военных действий до начала потенциального конфликта.

Ранее, 20 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможности увеличения своего постоянного присутствия на территории самопровозглашенного Косово и в целом на Западных Балканах.