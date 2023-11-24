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Политолог объяснил желание НАТО создать «военный Шенген»

Политолог Светов: НАТО без препятствий хочет перемещать оружие внутри ЕС
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Фото: Global Look Press/Soeren Stache
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НАТО стремится без всяких препятствий перемещать оружие внутри Евросоюза. Таким образом политолог Юрий Светов прокомментировал «Известиям» 24 ноября желание НАТО создать «военный Шенген».

Накануне глава объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк заявил, что силы альянса должны иметь возможность свободно перемещаться внутри ЕС. Исходя из этого, по словам Зольфранк, в рамках блока стоит создать «военный Шенген» — зону свободного военного прохода, которая позволит альянсу свободно передвигаться внутри большей части ЕС.

«Они хотят, чтобы не было проблем с перемещением внутри страны, военных грузов, войск и так далее. Почему они употребили [термин] «шенген»? Есть страны Европейского союза и внутри — люди, капиталы, предприятия могут свободно перемещаться. Что же касается военной техники, то по-прежнему действует национальное законодательство, которое требует согласовывать перевозку воинских подразделений, перевозку боеприпасов, особо опасных веществ», — сказал Светов.

Политолог объяснил, что НАТО хочет разрушить ранее принятые договоренности и сделать единое пространство, в котором можно быстро перемещать оружие без каких-либо переговоров.

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Говоря о «военном Шенгене», глава объединенного командования по логистике отметил, что подобная мера позволит Североатлантическому альянсу подготовить будущий театр военных действий до начала потенциального конфликта.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение по созданию «военного Шенгена» приведет к нагнетанию напряженности в Европе, которое имеет свои последствия.

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