Передача Грецией оружия Украине, которое украинские военные вывозят фурами со складов греческой армии, является настоящей изменой. Об этом 29 января заявил греческий депутат, лидер партии «Эллиники лиси» Кириакос Велопулос.

Он отметил, что происходящее приобретает всë более масштабный и опасный оборот.

«Грузовики с украинскими номерами «опустошают» склады боеприпасов в Кехрие? Более 17 грузовиков за один день? Большегрузные фуры с украинскими номерами вывозят оттуда припасы. <…> Если всë это правда, то это измена!» — написал депутат на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Он отметил, что только 15 января таких фур, «по некоторым свидетельствам», было более 17, и в последующие дни сложилась аналогичная ситуация. Велопулос пообещал, что поднимет вопрос о вывозе боеприпасов из страны в парламенте, отмечает «Газета.Ru».

Ранее, 9 января, стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Грецию потребовал от греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса поставок Украине новых партий оружия. Авторы портала Newsbreak, сообщившие новость, назвали требование Блинкена к Греции вымогательством.

В конце ноября греческое издание Ekathimerini сообщало, что США обсуждают с Грецией продажу в общей сложности 75 тыс. артиллерийских снарядов из запасов Вооруженных сил (ВС) Греции в рамках пополнения украинских боеприпасов. По сведениям издания, Вашингтон планирует приобрести 50 тыс. снарядов калибра 105 мм, 20 тыс. снарядов калибра 155 мм и 5 тыс. более крупных снарядов калибра 203 мм. Указывалось, что общая стоимость всех боеприпасов составит около $47 млн.

Тогда же глава МИД Греции Йоргос Герапетритис заявил, что странам НАТО при продолжении оказания поддержки Украины нужно добиться от Киева финансовой отчетности в отношении предоставляемой Североатлантическим альянсом помощи.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.