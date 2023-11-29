В Греции заявили о намерении США закупить боеприпасы для Украины на $47 млн

США собираются приобрести у Греции боеприпасы для отправки на Украину. Об этом сообщило греческое издание Ekathimerini во вторник, 28 ноября.

«США обсуждают с Грецией продажу в общей сложности 75 тыс. артиллерийских снарядов из запасов вооруженных сил Греции в рамках пополнения украинских боеприпасов», — написано в материале.

По сведениям издания, Вашингтон планирует приобрести 50 тыс. снарядов калибра 105 мм, 20 тыс. снарядов калибра 155 мм и 5 тыс. более крупных снарядов калибра 203 мм. Как сообщил журналистам источник, переговоры находятся на заключительной стадии.

Общая стоимость всех боеприпасов составит около $47 млн.

Ранее, 21 ноября, сообщалось, что Киев запросил у Вашингтона радары ближнего действия Sentinel для их дальнейшего использования в целях защиты своих оружейных предприятий. Радары Sentinel способны вычислять как баллистические ракеты, так и беспилотники с малой скоростью.

20 ноября шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил о том, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. В очередной транш киевскому режиму Белый дом включил боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, а также противотанковое вооружение.

17 ноября американский президент Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании одобрен двумя палатами американского конгресса и также не предусматривает помощи Израилю. Проект был составлен спикером палаты представителей Майком Джонсоном (республиканец от штата Луизиана).

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.