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Украина намерена получить от США радары ближнего действия Sentinel

Politico сообщила о намерениях Киева получить от США РЛС ближнего действия
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Фото: commons.wikimedia.org/MKFI
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Киев запросил у Вашингтона радары ближнего действия Sentinel для их дальнейшего использования в целях защиты своих оружейных предприятий. Об этом 21 ноября сообщила газета Politico.

«Киев в праздничный сезон хочет от США радары ближнего действия», ­— пишет издание.

Уточняется, что Украина планирует использовать данные радары в качестве защиты заводов, где она собирается запустить собственное производство оружия.

Кроме того, в материале газеты подчеркивается, что радары Sentinel способны вычислять как баллистические ракеты, так и беспилотники с малой скоростью.

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Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил о том, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. В очередной транш киевскому режиму Белый дом включил боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, а также противотанковое вооружение.

17 ноября американский президент Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании одобрен двумя палатами американского конгресса и также не предусматривает помощи Израилю. Проект был составлен спикером палаты представителей Майком Джонсоном (республиканец от штата Луизиана).

За день до этого «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что американская сторона в октябре уже старалась намекнуть украинским властям на вероятное прекращение финансовой помощи со стороны Вашингтона.

3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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