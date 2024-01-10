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СМИ узнали о требовании Блинкена к премьеру Греции о новых поставках оружия Киеву

Newsbreak: Блинкен потребовал от премьера Греции новых поставок оружия Украине
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Грецию потребовал от греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса поставок Украине новых партий оружия. Об этом сообщил информационный портал Newsbreak 9 января.

Греческий премьер встречался с Блинкеном 6 января в своем доме в Ханье на острове Крит, куда тот прибыл из Стамбула после встреч с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом. На переговорах с Мицотакисом американский госсекретарь обсудил события на Ближнем Востоке, а также стратегическое сотрудничество между Грецией и США, которое также включает покупку истребителей F-35. Кроме того, обсуждалась ситуация на Украине.

«По неоспоримой информации, американский министр иностранных дел во время встречи с Кириакосом Мицотакисом потребовал поставки новых систем вооружения из Греции на Украину! Более, того, он поставил перед премьер-министром ультиматум о необходимости в течение нескольких дней дать окончательный ответ», — сообщает издание.

Авторы материала назвали это требование Блинкена к Греции вымогательством.

«Здесь определенно можно говорить о вымогательстве. Греция уже всё отдала, нанеся вред своей национальной обороне, особенно на островах, чтобы усилить Украину оборонными материалами. Что именно Блинкен хочет, чтобы мы еще отправили [украинскому президенту Владимиру] Зеленскому, который терпит крах на всех фронтах? Только С-300? Или нам послать F-16, с той логикой, что их заменят F-35?» — говорится в статье.

В заключении отмечается, что, если Мицотакис поддастся американскому шантажу, это «нанесет невообразимый ущерб» национальным интересам Греции.

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6 января, по итогам переговоров Мицотакиса и Блинкена сообщалось, что Греция получит истребители пятого поколения F-35 в соответствии с договоренностями.

Греция в конце июня 2022 года направила Соединенным Штатам Америки официальное письмо, в котором содержался запрос на покупку эскадрильи истребителей пятого поколения F-35. Отмечалось, что греческое правительство намерено получить 20 самолетов F-35 в первой партии, а затем закупить еще 20 самолетов. В феврале 2023 года сообщалось, что поставки Греции F-35 являются вопросом времени после того, как их одобрили председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес.

Что касается оказания помощи Украине, в конце ноября греческое издание Ekathimerini сообщало, что США обсуждают с Грецией продажу в общей сложности 75 тыс. артиллерийских снарядов из запасов Вооруженных сил (ВС) Греции в рамках пополнения украинских боеприпасов. По сведениям издания, Вашингтон планирует приобрести 50 тыс. снарядов калибра 105 мм, 20 тыс. снарядов калибра 155 мм и 5 тыс. более крупных снарядов калибра 203 мм. Указывалось, что общая стоимость всех боеприпасов составит около $47 млн.

Тогда же глава МИД Греции Йоргос Герапетритис заявил, что странам НАТО при продолжении оказания поддержки Украины нужно добиться от Киева финансовой отчетности в отношении предоставляемой Североатлантическим альянсом помощи.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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