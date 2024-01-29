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CNN узнал об увеличении наступательных операций ВС РФ в зоне СВО

CNN: ВС РФ второй день проводят по 50 боестолкновений в зоне СВО
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Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов
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Вооруженные силы (ВС) РФ в последние несколько дней активизировались и проводят до 50 штурмовых операций на различных направлениях в зоне спецоперации. Об этом 28 января сообщил ответственный за операции на юге Запорожской области военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Штупун.

«Второй день подряд они (ВС РФ. ― Ред.) ежедневно проводят 50 боевых боев. Противник активен на всех направлениях», ― цитирует Штупуна американский телеканал CNN.

По словам украинских чиновников, российская армия проводит наступательные операции на большей части передовой линии, а украинские военные пытаются удержать свои позиции, поскольку у них заканчиваются боеприпасы.

По словам представителя командования Сухопутных войск, российские военные сосредоточивают большое количество артиллерийских ударов, пытается продвинуться вперед.

Также военнослужащие отмечают, что сталкиваются с усилением давления со стороны России под Артемовском: всё чаще на юго-западе города происходят атаки.

По словам офицера 92-й механизированной бригады Олеся Маляревича, огромную угрозу сейчас представляют российские беспилотники, которые в последний год оказывали большое влияние на ход боев. Военнослужащий отметил, что у россиян значительно больше дронов, чем у Украины, в том числе оснащенная приборами ночного видения техника.

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20 января украинский политик Игорь Лапин заявил, что ВСУ придется отступить вглубь подконтрольной Киеву территории для сокращения линии фронта. При этом он отметил, что никакой блиндаж не выдержит прямое попадание, если он не бетонный и не имеет 10–12 рядов перекрытия из бревен и земли.

27 декабря 2023 года бывший разведчик США Скотт Риттер сказал, что взятие под контроль российскими войсками Марьинки ознаменовало начало краха обороны ВСУ. ВС РФ смогли достичь серьезного прорыва укрепрайонов противника на этом направлении, отметил он.

До этого, 25 декабря, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. Глава государства заявил, что со взятием Марьинки Российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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