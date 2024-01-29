В пост охраны посольства РФ в Южной Корее врезался автомобиль

Автомобиль врезался в пост охраны посольства России в Республике Корея. Об этом в понедельник, 29 января, сообщило агентство Yonhap.

Инцидент произошел в Сеуле в воскресенье в 22:10 (16:10 мск). Один офицер был госпитализирован с серьезными травмами шеи и плеч.

Официальные представители подтвердили, что водитель не был пьян.

В российской дипмиссии наезд машины на пост охраны подтвердили «Известиям».

«Подтверждаем факт произошедшего поздним вечером 28 января инцидента. Он произошел на корейской территории, не оказал негативного влияния на работу российского дипломатического представительства и не создал угрозы безопасности его сотрудников», — сказано в сообщении.

Дипломаты выразили сочувствие пострадавшему сотруднику правоохранительных органов и пожелали ему скорейшего выздоровления.

До этого, в апреле, неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию посольства РФ в Греции. Злоумышленника задержали. Информация о содержимом пакета и личности задержанного не раскрывается.