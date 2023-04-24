Подозрительный пакет перебросили на территорию посольства России в Греции

Неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию посольства Российской Федерации в Греции, сообщили 24 апреля в диппредставительстве.

«Полиция задержала человека, который перебросил пакет, и разбирается», — рассказали «РИА Новости» в посольстве.

Информация о содержимом пакета и личности задержанного пока не раскрывается.

По данным местного телеканала ERT1, инцидент произошел в афинском районе Психико. Отмечается, что к настоящему моменту злоумышленник пойман. С ним работают правоохранители, которые выясняют содержимое пакета и мотивы действий задержанного.

В конце февраля в греческих Салониках полицейские провели контролируемый взрыв подозрительного пакета, брошенного возле генконсульства России.

В том же месяце посольство России в Румынии получило конверт с неизвестным порошком.