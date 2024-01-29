Одесская, Николаевская и Харьковская области должны дополнить состав новых регионов России. Об этом 28 января заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«За пределами России растет осознание никчемности и токсичности режима [президента Украины Владимира] Зеленского. Тот факт, что Крым, Донбасс, включающий территории ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области, Одесса и Одесская область, Николаев и Николаевская область, включая Харьковщину, должны быть российскими, очевиден практически всем. И это лишь начало, теперь и время работает против недругов России», ― заявила Ковитиди в беседе с «РИА Новости».

Сенатор добавила, что количество жителей Украины, «желающих жить в России и уверенных в неизбежности возвращения НАТО к границам 1997 года», будет возрастать до тех пор, пока в Киеве будет происходить «политический и экономический бардак».

По словам Ковитиди, западные страны «осознают необходимость переговоров Украины с Россией с учетом неизбежности территориальных уступок в пользу России». Кроме того, сенатор заявила, что Великобритания может помешать процессу переговоров, поскольку Лондон старается всячески манипулировать украинским конфликтом.

Высказывания о том, что Украина должна будет отказаться от части территорий, чтобы решить конфликт, уже не раз высказывали западные политики и журналисты.

В конце прошлого года ведущий американского политического шоу Rising («Восстание») на канале The Hill TV Робби Соав констатировал, что конфликт на Украине подходит к тому моменту, когда Киеву придется начать вести переговоры с Москвой и пойти на территориальные уступки.

Кроме того, 11 ноября бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять в НАТО Украину в ее новых границах.

Еще 25 сентября в эфире канала Judging Freedom на YouTube американский радиоведущий Скотт Хортон предположил, что Украина может потерять Харьков и Одессу, если откажется от мирных переговоров с Россией. Он считает, что ради мира стране придется отказаться от значительного объема восточной части страны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.