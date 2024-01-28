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В Китае проходят фестивали «Сделано в России»

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В Китае начал работу фестиваль «Сделано в России». В провинции Ляонин открылись ярмарки российских товаров. Торжественная церемония состоялась в городе Шэньян. Для посетителей и участников подготовили праздничный концерт, передает телеканал «Известия». На сцену вышли российские и китайские артисты. Также для гостей работали мастер-классы по гжельской и хохломской росписи. Посетителям предлагали продегустировать продукты из РФ. Кроме того, на полях фестиваля были подписаны два соглашения. В частности, Российский экспортный центр и правительство района Ляочжун города Шэньян будут совместно развивать Российско-китайский торгово-промышленный парк.

Еще одна ярмарка открылась в городе Далянь. Всего на прилавках представлено около 1,5 тыс. товаров. Участниками фестиваля стали более 130 компаний из 30 регионов РФ. Главная цель смотра — наладить сотрудничество между российскими и китайскими предприятиями.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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