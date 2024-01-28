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Во ФТАР назвали «актами циничного давления» отстранение российских штангистов

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Правила антидопинговых организаций на сегодняшний день трактуются и служат не чистому спорту, а политическим и коммерческим интересам, заявил 28 января в беседе с «Известиями» президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. Таким образом он прокомментировал отстранение 16 российских штангистов за допинг.

По его словам, работа антидопинговых организаций вызывает всё больше и больше вопросов.

«Мы как федерация чистого спорта подвергаемся самым беспрецедентным актам циничного давления», — отметил он.

Агапитов также поделился, что происходящее напоминает ему времена правления бывшего члена Международного олимпийского комитета (МОК), члена правления Всемирного антидопингового агентства (WADA) и президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаша Аяна.

«Он был вынужден вместе со своим зятем покинуть занимаемые посты после разоблачения <…> системы коррупции, манипуляций с допингом, мошенничества и кумовства», — рассказал он.

Кроме того, президент Федерации тяжелой атлетики РФ указал на то, что 10–12 лет назад отстраненных спортсменов допустили до соревнований, «а сегодня говорят, что ошиблись».

Ранее в этот день IWF временно отстранила 16 российских штангистов. Решение принято на основании данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории от 2012 года. Федерация выяснила, что тогда спортсмены якобы использовали допинг, поэтому решила отстранить их сейчас. Большинство из отстраненных штангистов уже давно не участвуют в соревнованиях.

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28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с Вооруженными силами и органами безопасности.

В мае Международная федерация тяжелой атлетики допустила российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Как отметили представители IWF, данное решение представляет собой компромисс между проявлением солидарности с Украиной и отказом от дискриминации спортсменов по национальному признаку.

Позднее, в августе того же года, IWF не допустила ни одного российского спортсмена до участия в чемпионате мира. При этом исполком IWF утвердил 12 спортсменов, семь человек обслуживающего персонала и одного технического судью из Белоруссии.

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