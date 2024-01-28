Пожар произошел в городской больнице в Казани

Пожар произошел в здании городской больнице № 18 в Казани. Об этом 28 января сообщил источник «Известий».

Учреждение расположено на улице Хусаина Мавлютова. Возгорание вспыхнуло на втором этаже объекта и охватило 60 кв. м. В скором времени пожарные потушили открытое горение.

Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

«В результате пожара погибших и пострадавших нет», — уточнил собеседник.

Причины и другие подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее в этот день очевидцы сообщили о задымлении в районе Театра сатиры. Загорелись деревянные конструкции купола кровли здания. О пострадавших не сообщалось. Площадь пожара достигла 350 кв. м. Вскоре горение ликвидировали.