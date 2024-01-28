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Путин и Лукашенко проведут встречу в Константиновском дворце в Стрельне

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проведут двустороннюю встречу в Константиновском дворце в Стрельне, сообщил 28 января корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Как отметил журналист, президенты встречаются в год около 10 раз, поскольку Россия и Белоруссия — ближайшие партнеры.

«Россия и Белоруссия — это Союзное государство без экономических и таможенных границ», — сказал он.

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Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом 27 января. Он отмечал, что намерен провести переговоры в формате «один на один» с российским коллегой перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства.

В этот день Путин и Лукашенко принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Они вышли на связь со станцией из Константиновского дворца.

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