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Патрушев призвал сохранить память о битве за Ленинград и блокаде города

Патрушев: память о битве за Ленинград нужна для воспитания молодежи
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Фото: РИА Новости/Сергей Шиманский
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Память о мужестве и героизме бившихся за Ленинград советских военных, а также о стойкости его жителей нужна для воспитания подрастающего поколения, заявил в воскресенье, 28 января, секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что в годы войны люди по всему СССР проявляли мужество и героизм, все мемориалы в память об этом надо бережно поддерживать.

«Особую стойкость проявляли в Ленинграде и гражданское население, и военнослужащие. И надо, чтобы эта память обязательно сохранилась, потому что это является элементом воспитания», — добавил Патрушев.

Он также отметил, что большое количество молодежи принимает участие в нынешних памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге.

«И это очень приятно. Они будут знать, что здесь происходило, почему мы сейчас живы и каких ценностей мы придерживаемся», — сказал секретарь Совбеза.

Патрушев также возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

«Россия сделает всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм»
Владимир Путин в день 80-летия освобождения Ленинграда напомнил о геноциде в годы войны

27 января президент России Владимир Путин заявил, что преступления гитлеровских пособников не имеют срока давности, а блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму. Он также добавил, что по всем преступлениям, совершенным нацистами в годы ВОВ против граждан СССР, будут вестись расследования.

Помимо этого Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко открыл мемориал в память о жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, возведенный на территории Гатчинского района Ленинградской области по инициативе Российского военно-исторического и Российского исторического обществ. На этом месте в годы ВОВ располагались лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей.

Осада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была Дорога жизни, проложенная по льду Ладоги. 27 января 1944 года блокада была снята.

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