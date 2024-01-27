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Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о погибших от рук фашистов жителях СССР

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко открыли 27 января мемориал в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Мемориал возведен на территории Гатчинского района Ленинградской области по инициативе Российского военно-исторического и Российского исторического общества. Здесь в годы Великой Отечественной войны располагались лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей.

Авторами мемориального комплекса по итогам творческого конкурса на лучший архитектурно-художественный проект стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

Мемориал представляет собой стелу, на вершине которой находится фигура матери с детьми. Внизу расположена скульптурная композиция из 150 барельефов, которые воссоздают истории реальных жителей из разных уголков страны, погибших от рук нацистов.

Также у стелы находится Вечный огонь, у его основания на разных языках написаны названия концлагерей, находившихся в странах Европы.

Открытие мемориального комплекса приурочено к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

В церемонии открытия также участвовали политики, общественные деятели и 80 участников слета «Внуки Победы. Ленинград».

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Ранее в этот день Путин почтил память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище и возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

Осада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была Дорога жизни, проложенная по льду Ладоги. 27 января 1944 года блокада была снята.

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