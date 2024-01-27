Путин почтил память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище

Президент России Владимир Путин 27 января посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и почтил память жертв блокады Ленинграда. Глава государства также возложил букет красных роз у монумента «Мать-Родина».

Путин положил цветы у установленного венка у подножия памятника, склонился к нему и расправил ленты. В это время оркестр играл «Адажио» Валерия Халилова, а затем исполнил песню «Ладога».

Президент также возложил цветы к одной из братских могил, где похоронен его родной брат Виктор, который умер в блокадном Ленинграде в малолетнем возрасте зимой 1942 года.

На Пискаревском кладбище захоронены 420 тыс. жителей Ленинграда, которые погибли в результате блокады и бомбежек, а также 70 тыс. защитников Отечества.

Ранее в этот день Путин также возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

Ленинград был полностью освобожден от немецких войск 27 января 1944 года. В этом году отмечается 80-я годовщина снятия блокады.

Осада города длилась 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была Дорога жизни, проложенная по льду Ладоги. 27 января 1944 года блокада была снята.