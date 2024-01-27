Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке

Президент России Владимир Путин в субботу, 27 января, по случаю 80-летней годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Монумент расположен на плацдарме на левом берегу Невы, который считается символом стойкости и мужества советских солдат в битве за осажденный город.

Подойдя к памятнику, Путин возложил букет алых роз, перевязанный черной лентой. В это время горнист почетного караула исполнял мелодию песни Льва Гурова «Тишина». Простояв какое-то время у монумента, глава государства проследовал обратно к автомобилю.

Ранее в этот же день по случаю годовщины снятия блокады Ленинграда состоялась церемония возложения венков к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище. На стрелке Васильевского острова зажгли факелы на Ростральных колоннах.

Осада Ленинграда длилась 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была Дорога жизни, проложенная по льду Ладоги. 27 января 1944 года блокада была снята.