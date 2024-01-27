В Санкт-Петербурге возложили венки к монументу «Мать-Родина»

В Санкт-Петербурге в субботу, 27 января, состоялась церемония возложения венков к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище по случаю 80-летней годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады.

В мероприятии приняла участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко, руководители федеральных министерств и ведомств, главы российских регионов и общественники.

Церемонию также посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По аллее, ведущей к монументу, прошли пережившие блокаду и родственники погибших жителей осажденного города.

На Пискаревском кладбище захоронены 420 тыс. жителей Ленинграда, которые погибли в результате блокады и бомбежек, а также 70 тыс. защитников Отечества.

Ранее в этот же день на стрелке Васильевского острова зажгли факелы на Ростральных колоннах.

В 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге пройдет более 200 мероприятий, в том числе реконструкторских и интерактивных, а также будут организованы полевые кухни и военное фотоателье.

26 января президент России Владимир Путин во время церемонии запуска строительства атомного ледокола «Ленинград» заявил, что поколение победителей нацизма, жители блокадного Ленинграда всегда будут для россиян великим нравственным примером в борьбе за суверенитет.