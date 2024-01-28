Bloomberg указало на риск укрепления зависимости Европы от СПГ США

Европа может оказаться в экономической зависимости от сжиженного природного газа (СПГ), предоставляемого США. Такое мнение высказало агентство Bloomberg в субботу, 27 января.

«Предпочтительная замена [российского газа] — газ из США — широко рассматривается как обильная, политически приемлемая и с меньшей вероятностью будет перекрыта. С каждым днем ​​​​это решение также становится всё более рискованным», — написано в публикации.

После отказа европейских государств от покупки российского топлива большая часть поставок стала исходить из США. В настоящее время на долю Вашингтона приходится почти половина импорта СПГ на европейскую территорию. Соединенные Штаты стали вторым по величине поставщиком газа после Норвегии, сообщила «Газета.ru». Это может оказаться большой проблемой для Запада.

«Решение Европы заменить российский газ на американский СПГ вместо более жесткого перехода к возобновляемым источникам энергии означает, что ее энергетическая безопасность по-прежнему зависит от факторов, находящихся далеко за пределами ее контроля, таких как сезон ураганов в Атлантике или политическая игра в Вашингтоне», — сказано в статье.

Проблемы на этом фоне уже возникают. Так, Белый Дом объявил о приостановке выдачи разрешений на экспорт СПГ в пятницу, 26 января. В администрации президента страны Джо Байдена объяснили это решение необходимостью дополнительных исследований в области влияния добычи СПГ на экологическую обстановку.

«Зависимость Европы от американского СПГ будет только расти, если снова не появится больше российского газа и катарцы решат не участвовать в ценовой войне за долю рынка. Наградой для Европы станет разнообразие поставщиков из США. Риск заключается в серьезном изменении политики США в будущем», — сказала старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Айра Джозеф.

Ранее, 26 января, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон подчеркнул, что решение Байдена о временной паузе в принятии решений по экспорту СПГ расширяет возможности России и ставит Европу в зависимость от российского топлива.

Тогда же Белый дом сообщил на своем сайте, что Байден принял решение установить временный перерыв в принятии решений по экспорту СПГ, за исключением непредвиденных и неотложных чрезвычайных ситуаций, угрожающих национальной безопасности США. Уточняется, что этот шаг является элементом политики американского лидера по борьбе с климатическим кризисом.

Решение Байдена о приостановке экспорта СПГ может негативно сказаться на странах Евросоюза, поскольку, как указал в тот день Bloomberg, ЕС не планирует продлевать соглашение с РФ о транзите газа через Украину. Руководитель австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн 17 января предположил, что транзит российского газа через украинскую территорию может в скором времени прекратиться на фоне конфликта. Он также подчеркнул, что Москва и Киев всё еще не подписали новый контракт о транзите газа в Европу.

До этого, 11 октября, президент России Владимир Путин, комментируя отказ некоторых стран ЕС от российских энергоносителей, отметил, что российские поставки уходят на другие перспективные рынки. Он добавил, что объем потребления энергоносителей в странах ЕС сохраняется, а значит, закупаемые ранее у России ресурсы необходимо восполнять в других странах и закупать их дороже. Это уже привело к перемещению некоторых европейских предприятий в США.

По словам российского лидера, европейцы теперь переплачивают за поставки нефти и газа, поэтому экономика ЕС находится на «нулевой отметке».

Западные страны усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.