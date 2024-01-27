В палате представителей указали на усиление России из-за решения Байдена по СПГ

Решение президента США Джо Байдена о временной паузе в принятии решений по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) расширяет возможности России и ставит Европу в зависимость от российского топлива. Таким мнением 26 января в соцсети X (бывш. Twitter) поделился спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон.

«Решение президента Байдена приостановить строительство терминалов для экспорта природного газа является возмутительным», — говорится в сообщении.

Преклоняя колено перед экоактивистами, американский лидер расширяет возможности России, ослабляет энергетическую безопасность США и заставляет Европу полагаться на российский экспорт, считает Джонсон.

«Отвратительный провал», — резюмировал спикер палаты представителей.

Ранее, 26 января, Белый дом сообщил на своем сайте, что Байден принял решение установить временный перерыв в принятии решений по экспорту СПГ, за исключением непредвиденных и неотложных чрезвычайных ситуаций, угрожающих национальной безопасности США. Уточняется, что этот шаг является элементом политики американского лидера по борьбе с климатическим кризисом.

Решение Байдена о приостановке экспорта СПГ может негативно сказаться на странах Евросоюза, поскольку, как указал в тот день Bloomberg, ЕС не планирует продлевать соглашение с РФ о транзите газа через Украину. Руководитель австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн 17 января предположил, что транзит российского газа через украинскую территорию может в скором времени прекратиться на фоне конфликта. Он также подчеркнул, что Москва и Киев всё еще не подписали новый контракт о транзите газа в Европу.