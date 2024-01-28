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Юрист рассказал о группе россиян, которой могут повысить пенсию

Юрист Соловьев: самозанятым могут повысить пенсию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министерство труда РФ предложило исключить самозанятых пенсионеров из числа работающих, чтобы появилась возможность индексировать их пенсии. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм» в воскресенье, 28 января.

«Статус самозанятого не позволяет получать некоторые виды государственных социальных пособий, а пенсии самозанятых не индексируются, как и у работающих пенсионеров», — проинформировал специалист.

Поэтому Минтруд предложил ряд поправок в статью 29 федерального закона 422-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ».

«Изменения исключают самозанятых, которые уплачивают добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих», — объяснил Соловьев.

По его словам, на данный момент выдвинутый законопроект находится на этапе межведомственного согласования. По его завершении документ будет направлен в Госдуму, где ожидается окончательное решение о принятии законопроекта.

Если документ утвердят, индексация пенсий самозанятых пенсионеров будет производиться в том же порядке, что и у неработающих пенсионеров. Если же такой пенсионер числится ухаживающим за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или нетрудоспособным человеком, он имеет право на получение специального пособия.

«Можно с уверенностью сказать, что принятие закона станет стимулом к существенному росту количества самозанятых и дальнейшей легализации сегмента индивидуального предпринимательства», — резюмировал юрист.

Жить на пенсии: самозанятых ждут первые социальные льготы
Если закон примут, они смогут получать пособия, а пенсии будут индексироваться

Ранее, 24 января, «Известия» выяснили, что медработникам в частных клиниках хотят разрешить досрочный выход на пенсию на законодательном уровне. Сегодня такое право есть лишь у тех, кто работает в бюджетной системе здравоохранения.

1 января в России были проиндексированы страховые пенсии по старости и инвалидности. Кроме того, минимальный размер оплаты труда был увеличен до 19 242 рублей.

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