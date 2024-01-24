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Медработникам в частных клиниках предложили разрешить досрочный выход на пенсию

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Медработникам в частных клиниках хотят разрешить досрочный выход на пенсию. Сегодня такое право есть лишь у тех, кто работает в бюджетной системе здравоохранения. Такой законопроект будет внесен в Госдуму 24 января, выяснили «Известия».

«В настоящее время сложилась дискриминационная ситуация с назначением досрочных пенсий медицинским работникам частной системы здравоохранения. В соответствии с п. 20 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 №400 «О страховых пенсиях» возможно назначение досрочных пенсий «лицам, осуществляющим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения». Согласно Гражданскому кодексу РФ, под учреждением подразумевается некоммерческая организация», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который имеется в распоряжении «Известий».

Также там отмечается, что многие медицинские организации частной системы здравоохранения работают в системе обязательного медицинского страхования и участвуют в территориальных программах государственных гарантий оказания гражданам медицинской помощи наравне с государственными медицинскими организациями.

«Учитывая изложенное, предлагается внести изменения в часть 1 статьи 30 закона «О страховых пенсиях», расширив сферу ее применения и установив, что право на досрочную пенсию имеют как медработники государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, так и те , кто осуществляет деятельность по охране здоровья населения в медорганизациях других организационно-правовых форм в рамках обязательного медицинского страхования», — отмечается в документе.

«Медработники в частных организациях добросовестно выполняют свою работу и помогают пациентам, которые не могут получить адекватную помощь в госучреждениях. Все мы помним, какую поддержку государственная система здравоохранения получила во время пандемии со стороны частных клиник и лабораторий. Да, их владельцы неплохо на этом заработали. Но наш законопроект касается не их, а врачей, фельдшеров и медсестер, которые оказывают медицинские услуги по госконтрактам. Мы считаем, что будет справедливо предоставить им право на досрочный выход на пенсию, как у их коллег в государственных медучреждениях», — пояснил «Известиям» причину разработки законопроекта один из его авторов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

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