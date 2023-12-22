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Московские стационары переведут на новый стандарт экстренной помощи

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С 2024 года все крупные многопрофильные больницы в Москве начнут работу по новому стандарту экстренной помощи. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Новый стандарт позволяет провести весь комплекс лечебно-диагностических процедур в кратчайшие сроки», — цитирует Ракову телеканал «360».

В прошлом году, по ее словам, в столице закончили разрабатывать стандарт экстренной медицинской помощи. В него включили передовые практики из мировой медицины и четкие алгоритмы работы для врачей при поступлении пациента в больницу. Так, например, установят диагноз и определят тактику ведения 70% пациентов в течение двух часов с момента поступления, уточняет сайт kp.ru. Также число проводимых экстренных операций возросло на 25%, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, капитальный ремонт ведется в приемных отделениях восьми больниц, в более современных идет обновление имеющейся инфраструктуры, пишет RT. После капремонта и перепланировки помещений в приемных отделениях сделают удобную систему навигации, а также обустроят комфортные зоны ожидания.

Ракова добавила, что медики пройдут более 35 тренингов по специальной программе для отработки командного взаимодействия, алгоритмов приема пациентов и их маршрутизации в зависимости от тяжести состояния.

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19 декабря в Москве начал работу четвертый городской эндоскопический центр. Новое учреждение открыли в Московском клиническом научном центре имени Логинова. Там будут делать свыше 140 исследований в сутки, а в год будут проводить около 50 тыс. операций, пишет НСН.

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